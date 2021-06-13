Регулятор ЕС завершил осмотр объектов производства вакцины "Спутник V"

Об этом в опубликованном в воскресенье интервью газете La Stampa сообщил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"Мы завершили инспекции объектов и ожидаем недостающей информации", - отметил он. Кавалери затруднился назвать сроки рассмотрения досье для одобрения российского препарата, однако добавил, что "для утверждения ЕМА будет полагаться только на соотношение риска и пользы".

Регулятор ЕС 4 марта сообщил о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов указывал, что понимания относительно примерных сроков регистрации вакцины в ЕС до сих пор нет.