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Пандемия COVID-19

Регулятор ЕС завершил осмотр объектов производства вакцины "Спутник V"

Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери затруднился назвать сроки рассмотрения досье для одобрения российского препарата

РИМ, 13 июня. /ТАСС/. Инспекторы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) завершили проверки площадок, на которых производится российская вакцина "Спутник V".

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Об этом в опубликованном в воскресенье интервью газете La Stampa сообщил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"Мы завершили инспекции объектов и ожидаем недостающей информации", - отметил он. Кавалери затруднился назвать сроки рассмотрения досье для одобрения российского препарата, однако добавил, что "для утверждения ЕМА будет полагаться только на соотношение риска и пользы".

Регулятор ЕС 4 марта сообщил о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов указывал, что понимания относительно примерных сроков регистрации вакцины в ЕС до сих пор нет.

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