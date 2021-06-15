Во ФСИН заявили, что категоричной цели замены труда мигрантов трудом осужденных не стоит

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Перевод осужденных на работу на предприятия бизнеса не ставит основной целью замену труда мигрантов. Об этом в интервью ТАСС сообщила начальник управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова в связи с комментариями в СМИ.

"Наша основная цель - создание необходимых условий для осужденных на принудительные работы", - подчеркнула она, напомнив, что с 2017 года закон предоставляет право замены наказания в виде лишения свободы на более мягкое в виде принудительных работ. "Наша цель - создание необходимого числа мест, чтобы их права были обеспечены. Чтобы в первую очередь соблюдали права наших граждан, пускай и осужденных, и они были трудоустроены и обеспечены местами для проживания, - пояснила представитель ФСИН. - Цель не ставилась категорично чтобы заменить мигрантов осужденными и не использовался труд мигрантов".

По ее словам, до конца года ФСИН планирует создать до 15 тысяч мест для осужденных на принудительные работы. До сих пор 90% исправительных центров в регионах создавались на перестроенных объектах самой службы. С 2020 года вступили в силу изменения в законодательстве, позволяющие создавать такие участки на объектах предприятий. "Поэтому мы заинтересованы в развитии отношений с бизнесом - они предоставляют нам отремонтированные помещения общежитий и работу для этой категории осужденных", - отметила Коробкова.

По ее словам, только в минувшем году новое наказание в виде принудительных работ отбывали 12 тысяч человек, выплативших в доход государства 80 млн рублей (от 5% до 20% от размера зарплаты в зависимости от приговора суда - прим. ТАСС).

Полный текст интервью опубликован на сайте.