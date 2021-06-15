В Москве может появиться самый большой исправительный центр

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Самый большой исправительный центр для осужденных на альтернативное лишению свободы наказание в перспективе может появиться в Москве. Об этом в интервью ТАСС сообщила начальник управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова.

"Учитывая, что исправительные центры предназначены для местных жителей, планируется, что самое большое количество мест будет создано в Москве. Уже действует исправительный центр в Зеленограде. Пока он небольшой. Но есть хороший проект, если он реализуется, то дополнительно возможно будет разместить 200 человек с трудоустройством в строительных организациях, а к концу года это количество может быть увеличено до 400 мест", - сообщила Коробкова. В перспективе, по ее словам, планируется создать до 1,2 тыс. мест с размещением и трудоустройством осужденных. "У нас около 5 тыс. осужденных в местах лишения свободы - это москвичи, у которых уже есть право просить о переводе на принудительные работы", - пояснила она. При этом отбывать это наказание закон предписывает в регионе проживания осужденного (до сих пор москвичей направляли в соседние регионы, например в Тверскую область - прим. ТАСС).

"Мы сейчас изучаем, сколько жителей Москвы, отбывающих наказание в других регионах, имеют необходимые специальности, которые позволят их трудоустроить в случае, если суды удовлетворят ходатайства о замене им вида наказания", - добавила Коробкова. Также исправительные центры с трудоустройством осужденных на специальности в строительной сфере могут появиться в Подмосковье. Порядка 6 тыс. жителей области имеют право просить о замене лишения свободы на перевод в исправительный центр. "В Московской области тоже прорабатывается вопрос о трудоустройстве со строительными организациями", - сообщила представитель ФСИН. Она напомнила, что в исправительных учреждениях действует более 400 профессиональных училищ с обучением 160 специальностям с учетом потребностей рынка труда в каждом из регионов, многие обучаются таким востребованным специальностям, как сварщик, электромонтер, крановщик, слесарь по ремонту дорожной техники, столяр, каменщик, штукатур, маляр, стропальщик и т. д.

До конца года ФСИН планирует также создать исправительные центры в пяти регионах, где они пока отсутствуют: в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Липецкой области, на Сахалине и в Ханты-Мансийском автономном округе. "Предложения к нам поступили, и мы планируем, что до конца года они будут созданы", - добавила представитель ФСИН.