Минтруд предложил автоматически назначать пенсию при подаче заявления через Госуслуги

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минтруд РФ разработал проект об автоматическом назначении пенсии при подаче заявления через Госуслуги, следует из документа, опубликованного во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, по назначению страховой пенсии в автоматическом режиме, предполагающем назначение пенсии на основании сведений индивидуального учета, сведений, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, а также из федеральных государственных информационных систем", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Отмечается, что воспользоваться возможностью автоматического назначения пенсии смогут граждане, которые никогда не работали за границей. Обязательным требованием будет являться наличие согласия гражданина на назначение страховой пенсии по старости в автоматическом режиме.