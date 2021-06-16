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Пандемия COVID-19

Тест на коронавирус премьера Франции оказался отрицательным

Жан Кастекс возобновит рабочие встречи, на этой неделе он пройдет второй этап вакцинации

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Медики не обнаружили коронавируса у премьер-министра Франции Жана Кастекса после его контакта с инфицированным человеком. Об этом в среду сообщил телеканал BFM со ссылкой на канцелярию главы правительства.

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Как отметили в Матиньонском дворце, в среду утром премьер возобновит рабочие встречи и на этой неделе сделает вторую прививку от коронавируса. Глава правительства сможет принять участие в заседании Совета министров Франции утром в среду.

9 июня сообщалось, что Кастекс ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого был выявлен COVID-19. Премьер-министр сделал первую прививку от коронавируса препаратом производства компании AstraZeneca 19 марта.

С начала эпидемии во Франции было выявлено более 5,7 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли более 110 тыс. инфицированных. По состоянию дел на 15 июня более 30 млн французов сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. С 15 июня в стране началась вакцинация подростков в возрасте от 12 лет.

Теги
ФранцияПандемия COVID-19
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