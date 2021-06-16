На Кубани в бархатный сезон прогнозируют загрузку курортов в пределах 80%

КРАСНОДАР, 16 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края предполагают, что загрузка курортов региона в бархатный сезон будет в пределах 80%. Туристов будут принимать восемь тыс. средств размещения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в среду.

"По данным краевого министерства туризма, в период бархатного сезона в регионе будет работать не менее восьми тыс. средств размещения на 496 тыс. мест. Прогнозируемая средняя заполняемость на этот период порядка 80%", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что до сентября курорты края уже забронированы на 90%, на сентябрь выбор еще есть.

"Надо учитывать, что в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, необходимо соблюдать все рекомендованные меры безопасности. Мы надеемся, что все больше жителей страны и Кубани будут вакцинироваться, и на отдых к нам они приедут уже со сформировавшимся иммунитетом. Сегодня от вакцинации зависит эпидемиологическая ситуация, а она напрямую влияет на то, в каких условиях пройдет туристический сезон на курортах края", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Ранее сообщалось, что, по данным на середину июня, заполняемость средств размещения на Черноморском побережье превышает 64%, на побережье Азовского моря - 46%. Власти Краснодарского края прогнозируют, что туристический сезон продлится в регионе до конца октября.

Краснодарский край - основной курортный регион России. В 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на пять млн человек. Из-за пандемии в регионе вводили мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.