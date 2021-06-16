Вакцинация не занятых в сфере услуг москвичей будет добровольной

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Работающие москвичи по-прежнему будут прививаться от COVID-19 добровольно, постановление об обязательной вакцинации касается лишь 60% работников определенных сфер, в том числе торговли, общепита, ЖКХ, транспорта, образования и здравоохранения. Об этом заявил ТАСС в среду бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Все остальные [работающие] - нет. Про остальных, которые не подпадают под декретированный контингент, тут чистая добровольность", - сказал он. Под декретированным контингентом подразумеваются именно работники конкретных сфер, в том числе общепита, торговли, образования и других, добавил Онищенко.

"В постановлении только так называемый декретированный контингент перечислен. Это все кафешки, все рестораны, вот о чем речь", - отметил Онищенко.

По его словам, в Москве много работников перечисленных сфер, если привить даже две трети из них, это поможет выправить ситуацию с заболеваемостью. "Да, для Москвы это большая группа, у нас в малом и среднем бизнесе в Москве если не полтора, то, может, даже 2 млн [человек] задействовано", - добавил Онищенко.

Он отметил, что решение главного санитарного врача Москвы "выверенное", претензии могут быть лишь к тому, что оно не было принято раньше.

Онищенко подчеркнул, что для декретированного контингента обязательная прививка - элемент техники безопасности по закону. "Это наша избыточная пугливость: ах, как же так, права человека. Извините, если я пошел на работу официантом, мне сразу сказали: мы будем обеспечивать контроль за твоим здоровьем, ты будешь иметь санитарную книжку, на тебя накладываются определенные ограничения. Не хотят прививаться, значит, нарушение трудового договора, в трудовом договоре у них есть соблюдение санитарного минимума", - пояснил бывший главный санитарный врач России.

Что касается всех остальных категорий работающих москвичей, речь может идти только о "чистом уговоре". "У нас в законодательстве есть незыблемый принцип, который называется добровольность по принципу информированного согласия на прививку, я убеждаю вас, говорю все за и против, какой эффект от этой прививки, какие возможны последствия. И вы это делаете добровольно", - заключил он.

В новость внесены изменения (14:23 мск) - добавлен комментарий Онищенко