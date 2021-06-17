В МФЦ Подмосковья более 27 тыс. человек прошли вакцинацию от COVID-19

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Свыше 27 тыс. человек прошли вакцинацию от COVID-19 в МФЦ Подмосковья с февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"В феврале впервые прошел Единый день вакцинации в МФЦ Подмосковья. Позднее в 32 центрах "Мои Документы" появились стационарные пункты. Сейчас прививку от ковида в МФЦ можно сделать без предзаписи, в удобное время. За четыре месяца в наших МФЦ провакцинировались более 27 тыс. человек", - сказал министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

В стационарных пунктах вакцинации на базе МФЦ работают врачи городских поликлиник с соблюдением всех санитарных требований. Перед процедурой пациенты проходят обязательный медосмотр, а также контроль состояния в течение 30 минут после вакцинации. При прохождении вакцинации с собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В день прививки врач предложит пациенту место и время для прохождения второго этапа вакцинации через 21 день. Получить второй компонент вакцины можно в том же МФЦ.

"В Московской области действует более 200 пунктов вакцинации. Выбрать ближайший прививочный пункт поможет интерактивная карта https://covid.mz.mosreg.ru/. На прививку от COVID-19 можно записаться через региональный портал госуслуг по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/, а также по короткому номеру 122", - напоминается в материале.