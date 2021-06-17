В Сочи для контроля социальной дистанции и масочного режима привлекут волонтеров

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Сочи приняли решение о привлечении волонтеров к контролю за соблюдением масочного режима и социальной дистанции на курорте для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, сообщил по итогам заседания городского оперативного штаба мэр Сочи Алексей Копайгородский журналистам в четверг.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной, предпосылок к закрытию курортов пока нет, ход курортного сезона будет зависеть от соблюдения ограничительных мер и активности гостей и жителей края в части прививочной кампании.

"Необходимо привлечь волонтеров для раздачи масок и контроля над соблюдением социальной дистанции в местах массового скопления людей", - приводит пресс-служба слова главы города.

Уточняется, что он поручил увеличить частоту санитарной обработки улиц, остановочных пунктов, подземных пешеходных переходов, парков, скверов, набережных и мест массового скопления людей. Сочи является одним из популярных российских курортов, где в 2021 году прогнозируют высокий турпоток.

О графиках вакцинации для работников туротрасли

Копайгородский также сообщил, что власти приняли решение провести вакцинацию сотрудников туристической отрасли по определенному графику для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации. Он будет составлен в течение недели.