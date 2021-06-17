Вологодский депутат признал, что нарушил закон в истории с оружием без кобуры

ВОЛОГДА, 17 июня. /ТАСС/. Депутат Вологодской городской думы Алексей Коновалов признал, что нарушил закон, разместив в соцсетях фото своего травматического пистолета без кобуры. Депутат выложил фото, не придав этому "особого значения", больше "такого не повторится", сообщил он в видеообращении на странице "Вконтакте".

Ранее депутат выложил в своем аккаунте в Instagram фотографию, предположительно травматического пистолета без кобуры, лежащего на переднем сидении автомобиля, и подписал "Всегда со мной". Его пост широко разошелся в социальных сетях и местных СМИ. Позже депутат этот пост удалил.

"Я только что вышел из Росгвардии, где на меня было составлено постановление об [административном] нарушении хранения оружия самообороны. Оружие у меня на законных основаниях, уже около 15 лет, я ни разу им не пользовался, ни разу не доставал даже из кобуры. Здесь выставил пост, где не придал особого значения, я находился один в машине и сфотографировал пистолет, который находился не в кобуре <…>. Это придалось огромной огласке, потому что на самом деле это было нарушение закона, с которым я согласен, и впредь такого не повторится, прошу понять", - сказал Коновалов в видеообращении.

Ранее в четверг пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии сообщила о начатой в отношении депутата проверке. Росгвардия напомнила, что ношение, перевозка и транспортировка оружия, принадлежащего гражданам, регламентируется законодательством и осуществляется только в чехлах, кобуре или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия. Ношение огнестрельного короткоствольного оружия осуществляется в кобуре со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель.