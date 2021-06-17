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Судоходство по Керченскому проливу частично возобновилось

В регионе действует штормовое предупреждение из-за непогоды

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Судоходство по Керченскому проливу, где действует штормовое предупреждение из-за непогоды, частично восстановлено со стороны Черного моря, а со стороны Азовского моря движение судов по-прежнему затруднено, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

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Непогода обрушилась на Крым и Краснодарский край в ночь на четверг. Ранее сообщалось, что караваны судов сформированы для прохода по Керченскому проливу, они дожидаются снижения скорости ветра.

"В Керченском проливе судоходство восстановлено частично <...> с Черного моря, а со стороны Азовского - нет. Индивидуально капитаны судов под флагом России, которые допущены к самостоятельному прохождению пролива, делают это. С севера нет ни индивидуального, ни караванного судоходства, (лоцманы) ожидают, чтобы стихли ветер и зыбь на море", - сказали в пресс-службе.

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