Российские эксперты начали работу в Турции по оценке ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Группа российских экспертов за первый день работы в Турции осмотрела аэропорт, несколько отелей разной ценовой категории и провела встречу с представителями национального здравоохранения, сообщила в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

Что известно о приостановке авиасообщения с Турцией

"В первый день работы специалисты осмотрели аэропорт, пункт санитарно-карантинного контроля, протестировали алгоритм при выявлении пассажира с повышенной температурой тела в аэропорту, организацию забора материала, работу лаборатории по ПЦР-тестированию в зоне прилета, а также несколько отелей разной ценовой категории", - говорится в сообщении.

Кроме того, российская делегация провела встречу с представителями турецкого здравоохранения. На ней была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости COVID-19 и занятости коечного фонда.

Группа российских экспертов 17 июня прибыла в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом. Делегация вернется в Москву вечером 18 июня. По итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и туризма.