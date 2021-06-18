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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Туристов в Крыму просят отказаться от походов в горы и морских прогулок

Отдыхающим также советуют воздержаться от поездок на личном транспорте, а экскурсионным компаниям - перенести программы до улучшения погодных условий

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Туристов, отдыхающих в Крыму, просят ограничить передвижения по региону, отказаться от походов в горы и леса из-за последствий сильного дождя, сообщили журналистам в пресс-службе министерства курортов республики в пятницу.

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"Министерство курортов и туризма РК просит туристов и жителей Крыма ограничить передвижение по региону в период действия штормового предупреждения. Необходимо отказаться от походов в горы и леса, воздержаться от морских прогулок и в целом, по возможности, оставаться в объектах размещения до восстановления благоприятных условий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также отдыхающим рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте, а экскурсионным компаниям - перенести программы до улучшения погодных условий.

В пятницу в Крыму ожидается усиление южного ветра 20-25 м/с. Прогнозируются очень сильные дожди (более 30 мм), грозы, град.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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