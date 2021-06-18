Около 800 коек для пациентов с ковидом готовы развернуть в Смоленской области

ТАСС, 18 июня. Власти Смоленской области готовы дополнительно открыть около 800 мест в ковидных госпиталях региона для оказания помощи пациентам с коронавирусом в случае ухудшения эпидобстановки. Общее число коек при этом превысит 1,9 тыс. Рост числа заражений наблюдают в регионе с 10 июня, за последние сутки выявили 102 новых случая, сообщили ТАСС в пятницу в областном оперативном штабе.

"По данным на 18 июня в Смоленской области всего выявлено 32 619 случаев заражения коронавирусом, из них 102 - за последние сутки. В случае дальнейшего ухудшения эпидобстановки и роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19, есть возможность дополнительно развернуть еще порядка 800 коек в ряде медучреждений региона", - сказали в штабе.

Инфекционные госпитали на данный момент работают в десяти больницах Смоленской области, в общей сложности развернули 1 109 коек, из них свободны 159.

Как сообщалось, по состоянию на 16 июня в Смоленской области было развернуто 960 мест для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Отмечалось, что при сохранении роста числа госпитализаций планируют выделить еще 120 коек.

Рост числа заражений ковидом - 90 и более случаев за сутки, по данным оперштаба, отмечается с 10 июня. "Всего в регионе под медицинским наблюдением находятся 3 472 человека, из них 2 491 - в режиме самоизоляции, 981 - в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях", - добавили в штабе.