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Пандемия COVID-19
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В Роспотребнадзоре сообщили, что индийский штамм коронавируса в РФ распространяет молодежь

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная подчеркнула, что в последнее время люди очень расслабились, хотя коллективный иммунитет к коронавирусу еще не достигнут

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Молодежь как самая активная часть населения распространяет индийский штамм коронавируса в России. Об этом заявила журналистам в пятницу заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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"Нам не удалось избежать нового подъема заболеваемости в связи с массовым игнорированием мер профилактики распространения нового коронавируса. Особенно актуально их соблюдение сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения - молодежь - его распространяет в своей среде и в других возрастных группах", - сказала она.

Пшеничная подчеркнула, что в последнее время граждане очень расслабились, хотя коллективный иммунитет к коронавирусу еще не достигнут. По ее словам, многие, особенно молодые люди, переносят инфекцию бессимптомно или в легкой форме. Они продолжают социализироваться, несмотря на респираторные симптомы. Кроме того, летом из-за сезона массовых отпусков происходит активное перемещение людей.

"Коронавирус никуда не делся, и такое полное пренебрежение защитными правилами создает все условия для его дальнейшего распространения. Поэтому так жизненно важно вакцинироваться. Сейчас это единственная возможность остановить рост заболеваемости", - заключила она.

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