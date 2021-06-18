Губернатор Подмосковья сделал третью прививку от коронавируса

"Я вакцинирован, и уже третий раз, - сообщил он в интервью RTVI. <...> В чем еще специфика этого индийского штамма [коронавируса] - антитела должны быть высокие. За ними нужно следить, смотреть. Я ставил прививку в ноябре, и вот недавно поставил на днях третью вакцину", - сказал Воробьев, добавив, что вакцинацию перенес бессимптомно. По его мнению, вакцинация является единственным способом победить эпидемию.

Кроме того, в пятницу сделала прививку от коронавируса зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"Я переболела COVID-19 еще в ноябре, и все это время у меня сохранялся достаточно высокий уровень антител. Через полгода после болезни я приняла решение о необходимости вакцинации. Сегодня я прошла первый этап вакцинации "Спутником V". Сама процедура совершенно безболезненная и быстрая. Важно понимать, что это забота не только о себе, но и об окружающих людях и близких", - процитировали в пресс-службе слова Стригунковой.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 287 448 случаев заражения, выздоровели 236 900 человек, умерли 6 317. Накануне главный санитарный врач региона Ольга Микаилова обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, образования, здравоохранения, социальной защиты, госслужащих. Также в их числе работники, участвующие в рекламных, досуговых, развлекательных, массовых спортивных мероприятиях, сотрудники театров, кинотеатров, детских игровых комнат.