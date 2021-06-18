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Суд продлил запрет на ночные прогулки активисту ФБК Ляскину за нарушения санитарных норм

Меру пресечения оставили без изменения, она будет действовать до 26 ноября 2021 года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил запрет определенных действий, в том числе на совершение прогулок в ночное время, для активиста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Николая Ляскина по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции 27 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Тверского районного суда уголовное дело в отношении Ляскина Н. Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК РФ, направлено по подсудности в Преображенский районный суд Москвы. Мера пресечения Ляскину Н. Н. оставлена без изменения - в виде запрета определенных действий, она продлена на шесть месяцев, то есть до 26 ноября 2021 года", - сказали в суде.

1 февраля Басманный суд Москвы наложил запрет на действия Ляскина, в том числе на пользование телефонами, интернетом, на общение с другими фигурантами дела и на прогулки в ночное время.

Накануне Басманный суд продлил домашний арест другим фигурантам дела: пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш и участнице Pussy Riot Марии Алехиной. По делу также проходит юрист ФБК Любовь Соболь, глава профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева. Им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. При этом дела Соболь и Ляскина выделены в отдельные производства.

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