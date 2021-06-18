Министр курортов и туризма Крыма считает, что подтопление не скажется на турпотоке

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают, что подтопление в Ялте и Керчи в результате сильных ливней не скажется на туристическом потоке на полуостров, сообщил в пятницу в эфире телеканала РБК министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Мы надеемся, что безусловно она не скажется [на туристическом потоке]. Это некоторые сложности, которые произошли по объективным причинам, и наша основная задача сейчас сделать курорты, по большому счету эта ситуация коснулась только Ялты и Керчи, сделать снова комфортными эти территории", - сказал Волченко.

По словам Волченко, аэропорт Симферополя и Крымская железная дорога функционируют в штатном режиме. Отдыхающих одного из отелей, пищеблок которого затопило, переместили в другое здание, рассказал министр.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек.