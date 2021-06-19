Движение общественного транспорта в Керчи восстановили после подтопления

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Движение общественного транспорта в подтопленной после продолжительных сильных ливней Керчи восстановлено, сообщил в субботу глава администрации города Сергей Бороздин на своей странице в Facebook .

"Проще на лодке, чем на автобусе". Крымчане показали подтопленные улицы после ливней

"Движение общественного транспорта осуществляется в полном объеме, в том числе по улицам Пирогова, Самойленко", - написал он. Мэр города поблагодарил жителей и гостей Керчи за проявленное терпение в сложившейся ситуации.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Был объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.