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Движение общественного транспорта в Керчи восстановили после подтопления

Мэр города Сергей Бороздин поблагодарил жителей и гостей Керчи за проявленное терпение в сложившейся ситуации

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Движение общественного транспорта в подтопленной после продолжительных сильных ливней Керчи восстановлено, сообщил в субботу глава администрации города Сергей Бороздин на своей странице в Facebook.

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"Движение общественного транспорта осуществляется в полном объеме, в том числе по улицам Пирогова, Самойленко", - написал он. Мэр города поблагодарил жителей и гостей Керчи за проявленное терпение в сложившейся ситуации.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Был объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.

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