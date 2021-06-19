В России выявили 17 906 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 31 января

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 906, до 5 299 215. Прирост числа инфицированных стал максимальным с 31 января, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост заболевших составил 0,34%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Карачаево-Черкесской Республике и Республике Северная Осетия-Алания (по 0,06%), в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республике (по 0,08%), в Республиках Тыва и Адыгея (по 0,09%). В частности, за сутки было выявлено 1 456 случаев в Московской области (это максимум с 3 января), 996 - в Санкт-Петербурге, 231 - в Нижегородской области, 226 - в Республике Бурятия, 193 - в Воронежской области.

Число вылечившихся возросло за сутки на 10 684, до 4 861 343. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 379 пациентов в Санкт-Петербурге, 957 - в Московской области, 190 - в Ростовской области, 171 - в Воронежской области, 162 - в Тамбовской области.

В настоящее время в России продолжает лечение 308 961 человек.

Число летальных исходов возросло за сутки на 466 против 453 днем ранее, это максимальный показатель с 13 марта. Всего с начала пандемии от инфекции в стране умерли 128 911 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 66 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 20 - в Нижегородской области, по 14 - в Ульяновской и Свердловской областях, по 12 - в Московской области, Краснодарском крае и Республике Бурятия.