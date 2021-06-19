Автовокзал Ялты возобновил работу в штатном режиме после непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Автовокзал Ялты перешел на работу в штатный режим, после перебоев в работе из-за ливня и подтоплений в городе, произошедших накануне. Об этом сообщается на официальной странице вокзала во "ВКонтакте" .

Накануне власти Ялты полностью перекрыли проезд в центр города, который оказался подтоплен в результате продолжительных ливней. Вечером запрет был снят.

"Несмотря на бушующую стихию автовокзал "Ялта" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что приобретая билеты через автостанции ГУП РК "Крымавтотранс", пассажиры пользуются услугами системных перевозчиков, соблюдающих все требования, установленные законодательством РФ в части обеспечения безопасности пассажирских перевозок и обязательного страхования.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 18. Еще один человек пропал без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.