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Минпросвещения рекомендовало учителям вакцинироваться от коронавируса

При этом вакцинация остается добровольной, отметил глава ведомства Сергей Кравцов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Учителям школ рекомендуется сделать прививку от коронавируса, при этом вакцинация остается добровольной, заявил в субботу глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, обращаясь к педагогам и директорам школ.

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"Хочу обратиться с рекомендацией сделать, кто еще не успел сделать по каким-то причинам, прививку. Почему об этом говорю, понятно: прививка - дело добровольное, и надо смотреть рекомендации врачей, но прививка защищает и помогает сохранить здоровье", - сказал Кравцов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Кравцов добавил, что сам сделал ревакцинацию.

По словам министра, у некоторых сотрудников Минпросвещения ранее было скептическое отношение к вакцинации от коронавируса.

"К сожалению, у нас даже в министерстве были определенные скептики, и сегодня они очень сильно об этом жалеют. Все вакцины, которые зарегистрированы в нашей стране, проверены, прошли соответствующие исследования и абсолютно безопасны для здоровья", - добавил Кравцов.

16 июня главный санитарный врач Москвы обязала провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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