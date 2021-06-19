Объем воды в единственном водохранилище Севастополя вырос на треть после ливней

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Прошедший в Севастополе ливень позволил на треть увеличить запасы воды в единственном в городе Чернореченском водохранилище. Об этом в субботу сообщил журналистам заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин.

"По состоянию на сегодня, на 11:00 мы фиксируем прибавление в нашем основном источнике [водоснабжения] города на 8,5 млн кубов. Прогнозные данные нам говорят, что мы с легкостью проходим период 2021-2022 годов без каких-либо ограничений, с учетом большого количества гостей в нашем городе", - сказал Жигулин, отметив, что на данный момент в водохранилище накоплено 37 млн кубометров воды. При этом Чернореченское водохранилище вмещает 60 млн кубометров воды.

Из-за непогоды, которая обрушилась на Севастополь и Крым, по словам заместителя губернатора, возможно ограничение подачи воды с 00:00 до 07:00. "Учитывая очень слабый водоразбор в ночное время, горожане этого не заметят, но я все равно предупреждаю заранее, что такое возможно", - отметил Жигулин.

Говоря об использовании ресурсов водозабора на реке Бельбек для обеспечения водоснабжения города, заместитель губернатора отметил, что он будет задействован ежегодно, даже при полном водохранилище. "Водозабор на Бельбеке - это очень хорошее подспорье, он теперь всегда будет участвовать в водоснабжения города питьевой водой. Мы наполним водохранилище до отметок, которые будут безопасны, и будем больше стараться его держать в этом состоянии, чтобы был запас прочности", - сказал Жигулин.

18 марта президент Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи запустил работу водозабора на реке Бельбек. В тестовом режиме объект работал с 1 марта, подавая воду в систему водоснабжения Севастополя. Водозабор на реке Бельбек возводили строители Минобороны, работа велась с октября практически без выходных. Новая инфраструктура позволяет получать около 50 тыс. кубометров в сутки за счет паводковых вод, и благодаря этому практически полностью прекратился забор воды из водохранилища, которое к концу 2020 года обмелело из-за засухи.

Водоснабжение в Севастополе

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму и Севастополе возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

В Симферополе и некоторых других городах соседней Республики Крым введены графики водоснабжения, в Севастополе этого пока не планируется. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.