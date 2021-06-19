Власти рассказали, когда в Ялте и Керчи снимут запрет на купание в море

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Купание в море на пляжах Ялты и Керчи запретили после сильных ливней и подтоплений, произошедших на этой неделе. Запрет снимут, когда пляжи приведут в первоначальное состояние, а также специалисты проверят качество морской воды, сообщила ТАСС главный санитарный врач по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь Наталья Пеньковская.

"Внесены запреты на купание в распоряжениях муниципальных образований. На пляжах устанавливаются соответствующие щиты", - сказала Пеньковская.

По данным ведомства, запрет на купание был введен вместе с другими мерами, направленными на ликвидацию последствий ливня в пятницу. Пеньковская уточнила, что запрет будет действовать, пока пляжи не будут возвращены в первоначальное состояние и проверено качество морской воды и песка.

В пресс-службе администрации города-курорта Ялта также добавили, что купание на пляжах запрещено до ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято на заседании комиссии по ЧС

В пресс-службе министерства курортов Республики Крым добавили, что в ближайшее время на полуострове начнет работу межведомственная комиссия по оценке состояния пляжей в городском округе Ялта и Керчи. В комиссию будут включены представители Роспотребнадзора, ГИМС МЧС, Минкурортов Крыма и администраций муниципалитетов, они оценят объем работ по восстановлению и готовности пляжей к приему гостей и жителей республики.

"На данный момент межрегиональным управление Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополю не рекомендовано находиться в акватории находящейся в районе наиболее пострадавших от сильных дождей территорий", - отметили в пресс-службе.