Медведев заявил, что пандемия продемонстрировала особую значимость волонтерства

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Волонтерство оказалось особенно значимым в пандемию, добровольцы сейчас помогают наиболее уязвимым категориям граждан, поддерживают круглосуточно работающих медиков. Об этом заявил председатель "Единой России", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая в субботу на съезде партии.

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"Пандемия показала особую значимость волонтерского движения, системы добровольческой поддержки", - констатировал он.

Сейчас добровольцы занимаются доставкой продуктов и предметов первой необходимости наиболее уязвимым категориям граждан, тем, кто находится на изоляции, продолжил Медведев.

Волонтеры также помогают школьникам учиться в удаленном режиме, следят за доступностью лекарств, оказывают медикам помощь с транспортом и питанием. "Это крайне важно с учетом того, что врачи так же трудятся день и ночь с максимальной нагрузкой", - заметил председатель партии.

Поддержка волонтерства

По словам Медведева, поддержка инициатив по развитию добровольческого движения в стране является одной из важнейших задач "Единой России".

"Единая Россия" должна поддержать все важнейшие инициативы, связанные с укреплением добровольческого движения, - подчеркнул он. - Сегодня это наша важнейшая задача".

Партия будет активно развивать в том числе автомобильное волонтерство. Как пояснил Медведев, речь идет о перевозке врачей, доставке в медучреждения тех больных, для которых не требуется использование машин скорой помощи.

Помимо этого, отметил он, нужно улучшить систему доставки питания медицинским работникам, продолжать снабжать лекарствами тех, кто проходит лечение на дому. Важно организовать всестороннюю поддержку семей медицинских работников, особенно тех, кто трудится в так называемой красной зоне, добавил председатель "Единой России".