Аксенов заявил, что вода ушла с улиц Керчи на 95%

"По городу Керчь могу сказать, уже где-то 95% города - вода ушла. Частично есть определенные места [где стоит вода]", - сказал Аксенов в прямом эфире на YouTube-канале "Соловьев LIVE".

В поселках Приозерном и Новоотрадном на востоке полуострова, где сложилась тяжелая ситуация, подтоплены около 90 домов, добавил Аксенов. "Около 18 [домов] пострадали ну очень сильно. Там ночью шла вода, люди рассказывали, почти по горло люди стояли с детьми на руках. Не выдержали гидротехнические сооружения, которые никогда к такому количеству осадков не были приспособлены", - отметил Аксенов.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 19. Еще один человек пропал без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.