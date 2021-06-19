В Ялте из-за аварии вновь сократили подачу воды населению

"ГУП Республики Крым "Водоканал ЮБК" сообщает, что в связи с аварией на водопроводной очистной станции, которая обеспечивает водоснабжение городского округа Ялта, водоснабжение осуществляется по отдельным районам города по два часа в сутки", - говорится в сообщении. "Время подачи воды зависит от наполнения резервуаров чистой воды, обеспечивающие водоснабжение отдельных районов города". "Подвоз воды будет осуществляться водовозками по поступающим заявкам", - сообщается в пресс-релизе.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 19. Еще один человек пропал без вести, ведутся поиски. В республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.