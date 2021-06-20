Синоптики заявили, что погода в Крыму в ближайшие дни нормализуется

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Погода в Крыму, где циклон с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра, в ближайшие дни войдет в климатическую норму. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Рецидивов того, что мы наблюдали за прошедшие дни, больше не будет, однако неустойчивость в атмосфере сохранится. По ночам - малооблачно, 13-18, 15-20 градусов, а в дневные часы, после полудня местами прогнозируются дожди с канонадами гроз. Однако за сутки будет выпадать не более 3-5 мм осадков", - сказал Тишковец.

За ближайшие пять дней общее количество осадков на западе полуострова составит около 3-8 мм, в центре полуострова - до 20-25 мм. На побережье - в Ялте, Феодосии - до 12-17 мм, в районе Севастополя - до 24 мм, в Симферополе - 26 мм. Это укладывается в рамки нормы, пояснил он. Температура воздуха на Крымском полуострове также вернется в рамки климатической нормы.

"Возможно, [МЧС] будет выписывать дежурные штормовые предупреждения <...> На Черноморском побережье время от времени грозы будут появляться, но это, повторяю, обычная летняя ситуация", - добавил собеседник агентства.