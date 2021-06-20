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Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Ялте 22 июня приступят к оценке ущерба после подтоплений

В городе создали девять рабочих групп
© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Ялты создали девять рабочих групп, которые во вторник, 22 июня, приступят к оценке ущерба, нанесенного подтоплениями. Об этом в воскресенье сообщается на странице мэрии города в Instagram.

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"Для работы с заявителями (обращающимися по вопросу утраты имущества) создано девять рабочих групп. Выезды рабочих групп по заявленным адресам для составления актов обследования имущества и разъяснения порядка предоставления выплат на обследование начинаются с 22 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе создан колл-центр для фиксации заявок от жителей, чье имущество оказалось в зоне подтопления и было повреждено в результате чрезвычайной ситуации. Заявки принимаются с сегодняшнего дня и до 29 июня включительно.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. 

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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