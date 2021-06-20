Из зон подтопления в Крыму извлекли более 70 автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Спасатели извлекли из зон подтопления к Крыму, где прошли сильнейшие за последние 100 лет дожди, 74 транспортных средства. Больше всего автомобилей попало в грязевые потоки в Ялте, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.

"Из зон затопления сотрудниками МЧС извлечено 74 транспортных средства: 31 транспортное средство в Керчи, 39 - в Ялте и четыре - в селе Приозерное Ленинского района", - сказал собеседник агентства.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 40. Еще два человека пропали без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.