Заливающий поселок Кореиз в Крыму поток воды идет с Ай-Петри

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Поток воды, который до сих идет через ялтинский поселок Кореиз, спускается со склонов высочайшей горы Крыма Ай-Петри. Ученые выясняют, почему это происходит, сообщил в воскресенье ТАСС вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

Ранее власти Ялты сообщали, что в Кореизе сложилась самая серьезная ситуация: в то время, когда в других районах муниципалитета уже идет уборка и ликвидация последствий непогоды, поселок продолжает подтапливать.

"С Ай-Петри [спускается поток], да. Ученые пошли работать, выяснять, почему это так", - сказал Михайличенко.

Он пояснил, что поток воды контролируется построенными за последние двое суток временными дамбами, однако результаты научных изысканий необходимы на будущее.

"Природа загадочная, непредсказуемая. Сейчас случилось [подтопление], а теперь надо сделать правильные выводы, чтобы не повторилось", - уточнил собеседник.

Ситуация в Крыму

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.