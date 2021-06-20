Мишустин назвал Лысенко мэтром тележурналистики и человеком редкой интеллигентности

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким журналиста, гендиректора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко, умершего в Москве в воскресенье в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства РФ.

"Анатолий Григорьевич был мэтром тележурналистики, ярким и талантливым режиссером, выдающимся деятелем отечественных СМИ. Человек редкой интеллигентности и эрудиции, творческий и многогранный, он посвятил свою жизнь телевидению, которое стало его призванием и любимым делом", - говорится в сообщении.

Премьер РФ отметил огромный вклад Лысенко в создание отечественного медиапространства, подчеркнув, что благодаря усилиям журналиста появился новый формат общественно-политических программ, ставших символом перестройки.

"В эфир вышли многие замечательные передачи, которые являются "золотым фондом телевещания". Возглавив Общественное телевидение России, Анатолий Григорьевич сделал все, чтобы телеканал отличался своим уникальным стилем и оригинальной подачей информации, приобрел свою преданную зрительскую аудиторию", - говорится в телеграмме.

Мишустин назвал Анатолия Лысенко светлым и жизнерадостным человеком, обладавшим особой энергией, которой хватало на всех окружавших его людей.

"Именно таким он останется в нашей памяти и сердцах", - отмечается в сообщении.