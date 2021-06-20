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Ситуация в Крыму после сильных ливней

На всей территории Ялты возобновили прерванное ливнями водоснабжение

Жителям ранее рекомендовали кипятить воду после возобновления ее подачи

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Водоснабжение в Ялте, прерванное в результате подтопления, спровоцированного сильными дождями, возобновлено на всей территории города. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в ГУП "Водоканал Южного берега Крыма".

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"Вода подана всему городу, сейчас идет заполнение системы самотеком, не до всех [вода] пока дошла", - сказал собеседник агентства.

Ранее власти рекомендовали жителям кипятить воду после возобновления ее подачи. В мэрии Ялты также сообщают о продолжении подвоза питьевой воды, для этого задействованы 19 водовозок.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 40. Еще два человека пропали без вести, ведутся поиски.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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