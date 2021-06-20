Прощание с генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко пройдет 23 июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Прощание с российским тележурналистом, генеральным директором Общественного телевидения России Анатолием Лысенко пройдет 23 июня в Москве в телецентре "Останкино". Об этом сообщается на сайте ОТР .

"Прощание с Анатолием Лысенко <...> состоится 23 июня в Москве. Траурная церемония начнется в 11:00 мск, она будет проходить в четвертой студии АСК-1 ТТЦ "Останкино" (улица Академика Королева, дом 12, вход в помещение осуществляется через контрольно-пропускной пункт №17)", - говорится в сообщении.

Лысенко умер в воскресенье в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года. В 1960 году окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. С 1960 года работал на Центральном телевидении. Один из создателей телепередачи "Взгляд", генеральный директор ВГТРК (1990-1996), один из основателей телеканала "ТВ-Центр" (1997). В 2012 году указом президента РФ назначен генеральным директором ОТР.