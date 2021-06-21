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Пандемия COVID-19

На Камчатке рекомендовали дать выходной работникам для вакцинации от COVID-19

Работодателям следует предоставить сотрудникам день отдыха с сохранением заработной платы, отметили в краевом правительстве

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Камчатки рекомендовали работодателям полуострова предоставлять дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы своим работникам в дни прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сообщается в понедельник на сайте краевого правительства.

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"Работодателям Камчатского края рекомендовано предоставлять дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы своим работникам в дни прохождения ими вакцинации от новой коронавирусной инфекции, как первой, так и второй дозы. Работодатели могут предусмотреть эту возможность либо внесением изменения в коллективные договоры, либо изданием локальных нормативных актов", - приводятся в сообщении слова министра труда и развития кадрового потенциала региона Натальи Ниценко.

Министр добавила, что в случае внесения изменений в коллективные договоры, работодатели должны согласовать данный вопрос со своей первичной профсоюзной организацией. В случае издания локальных нормативных актов работодатели должны решить этот вопрос по согласованию с представительным органом работников.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировано 14,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, 14 тыс. пациентов выздоровели, 238 умерли. Первой дозой вакцины привиты более 37 тыс. человек.

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РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19
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