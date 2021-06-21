Почти все объекты турсферы в Ялте заново подключили к электросетям и водоснабжению

"Практически все восстановлены", - отметила Павленко на вопрос о том, подключены ли туристические объекты к сетям водоснабжения, электроснабжения и другим.

В свою очередь вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко отметил, что проблема водоснабжения для города практически решена. Остаются отдельные отключения, связанные с неполадками на сетях, но в целом сети начали вновь заполнять водой. "Если все хорошо, то за ночь заполним [и вода дойдет до потребителей]", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что из-за прошедшего в пятницу сильного дождя и последовавших подтоплений в Ялте были подтоплены 13 гостиниц, в том числе две, наиболее пострадавшие, расселены. При этом часть города оставалась без электроэнергии, водоснабжение до сих пор полностью не восстановлено.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра, был объявлен режим ЧС регионального масштаба. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту.