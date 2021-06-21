Около 100 человек обратились к психологам после подтоплений в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Около 100 человек обратились за психологической помощью к специалистам МЧС России после подтоплений в Керчи и Ялте, сообщается в понедельник на сайте крымского главка ведомства.

"Из зоны подтоплений эвакуированы 1 773 человека, из них 321 ребенок. Для них организовано 6 пунктов временного размещения на базе гостиниц. Психологическую помощь в них оказывают психологи МЧС России. За поддержкой к ним уже обратились 95 человек", - говорится в сообщении.

На сайте ГУ МЧС России по Крыму также уточняется, что всего с 16 по 18 июня было подтоплено 426 придомовых территорий из них 365 домовладений, 18 социально значимых объектов. "В настоящий момент остаются подтопленными 38 домовладений с придомовыми территориями на территории 6 муниципальных образований (г. Керчь, г. Феодосия, г. Ялта, Ленинский, Кировский, Советский районы)", - говорится в сообщении на сайте.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.