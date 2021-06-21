Жаркая погода продержится в большинстве регионов ПФО до конца июня

ТАСС, 21 июня. Установившаяся в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) жаркая и сухая погода сохранится до конца июня. Температура воздуха будет достигать 33-35 градусов, что выше нормы. При этом прохладнее всего будет в Пермском крае, где воздух прогреется только до 28 градусов, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков.

"Каких-либо существенных изменений в характере погоды не произойдет. Жаркий антициклон сохранится и в Среднем Поволжье, и на Верхней Волге, и в Предуралье. Температуры будут выше нормы, но, тем не менее, самыми жаркими будут регионы Среднего Поволжья. Небольшая вероятность кратковременных дождей будет только на востоке округа. Изменения в характере погоды более-менее существенные произойдут только в конце июня. Эта неделя будет полностью [жаркой]", - сказал он.

Кратковременные дожди в послеполуденное время, по словам Синенкова, не исключены в предстоящие выходные дни на востоке ПФО - в Башкирии, Удмуртии, Кировской области и Пермском крае. В остальных регионах погода будет малооблачной и без осадков всю неделю, ветер - слабый и переменный. В Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Саранске, Кирове, Ижевске, Самаре, Йошкар-Оле практически каждый день столбики термометров будут достигать 32-34 градусов. В Саратове и Оренбурге ожидается до 35 градусов тепла, в Уфе - около 30.

"В Перми в четверг и пятницу могут пройти кратковременные грозовые дожди, температура будет немного пониже, во вторник - до 30 градусов, а потом 23-25 градусов. Край оказался на периферии антициклона, там вероятность дождей больше и температура пониже - 27-28 градусов", - уточнил Синенков.

Пожарная опасность вновь повысилась

Одно из негативных последствий установившейся погоды - высокая пожарная опасность. Сменившая дожди жара в Пермском крае тут же привела к возникновению сразу трех пожаров общей площадью более 5 га. Уже сутки спасатели борются с огнем и смогли локализовать лишь один из них.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, на территории республики зафиксировали пять очагов лесных пожаров на площади 44,8 га. Всего с начала пожароопасного сезона возникло 129 очагов лесных пожаров на общей площади более 1 456 га, в 2020 году этот показатель составлял 129 га. Также жаркая и сухая погода стала причиной возгорания на полигоне твердых бытовых отходов в Уфимском районе Башкирии, 21 июня специалисты продолжают проливать места тления водой и засыпать грунтом.

В Оренбургской области в период по 24 июня местами по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность - пятый класс, сообщается на сайте Приволжского УГМС. Аналогичная ситуация в Левобережье Саратовской области. А в Самарской области из-за жаркой погоды до 23 июня местами ожидается высокая пожарная опасность лесов - четвертый класс.

Из-за жары и высокой пожарной опасности руководство национального парка "Бузулукский бор", расположенного в Оренбургской и Самарской областях, с 19 по 21 июня было вынуждено ввести ограничение на свободное посещение особо охраняемой природной территории.

От жары спасаются на пляжах

В дни аномальной жары жители регионов Приволжского округа ищут прохлады у водоемов. Как передает корреспондент ТАСС, заметно прибавилось загорающих на пляжах Нижнего Новогорода, расположенных на берегах Оки и Волги. В выходные отдыхающие выезжали на небольшие острова на Волге, а палатки с прохладительными напитками и мороженым на Нижневолжской набережной пользовались у жителей города и туристов большой популярностью, как и речные прогулки на теплоходах.

Жители Самарской области в выходные загорали на городском пляже и купались, а также провожали "ВолгаФест", который проходил на набережной, танцевали и снимали парад "Картонии", на котором были представлены огромные корабли, сети и другие предметы из картона, связанные с морской тематикой.

При этом гидрометцентры и представители МЧС в регионах предупреждают о возможных погодных опасностях и призывают соблюдать правила поведения. Так, с началом жаркой погоды в водоемах Удмуртии уже зарегистрировали десять происшествий, погибли восемь взрослых и один ребенок.