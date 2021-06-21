Причиной возгорания полигона ТКО в Уфимском районе Башкирии стала жаркая и ветреная погода

ТАСС, 21 июня. Причиной самовозгорания на полигоне твердых бытовых отходов в Уфимском районе Башкирии стала сухая, жаркая, ветреная погода. Об этом сообщили в понедельник на сайте Министерства природопользования и экологии Башкирии.

Пожар на полигоне возник днем 20 июня, очаг локализовали на площади в 350 кв. метров. Открытое горение ликвидировали, продолжают проливку, отсыпку грунтом мест задымления и тления.

"Причиной самовозгорания полигона стала сухая, жаркая, ветреная погода", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для проведения и отбора проб атмосферного воздуха направили передвижную лабораторию ГБУ РБ "Управление государственного аналитического контроля". В ведомстве уточнили, что полигон МУП "Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города" подлежит федеральному экологическому надзору, информация для принятия мер к МУП "Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города" передана по компетенции в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, а также в Управление Роспотребнадзора по Башкирии.