Врач призывает москвичей не отказываться от ношения маски в жару

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Москвичам не стоит отказываться от ношения маски в жару, несмотря на то, что это может вызвать дискомфорт и раздражение на коже. Об этом заявила ТАСС доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова, отметив, что в первую очередь сейчас важно защититься от возможного заражения коронавирусом.

"В медицине всегда есть такое понятие, как соотношение вреда и пользы. Жарко - не жарко, от того же аллергического дерматита на руке никто не умирал. А вот от коронавируса вероятность очень большая умереть или перенести тяжелую пневмонию. Поэтому надо выбирать, соответственно, пользу", - сказала Галлямова.

Доктор также отметила, что никаких новых заболеваний не появилось от постоянного ношения людьми масок и перчаток, это всего лишь домыслы.

"Вы знаете, есть такое понятие как маскне (или акне-маск), когда возникает высыпание под маской, локализация. Но это не говорит о том, что это новое заболевание, это говорит только о привязанности к месту локализации маски", - уточнила эксперт.

Она посоветовала при возникновении сильного раздражения обратиться к доктору, а при незначительном - делать влажные высыхающие примочки. "Я не рекомендую гормональные мази, потому что это все-таки рецептурные препараты", - добавила профессор.

Жара в Москве

Рекордно высокая температура воздуха - до 35 градусов тепла - задержится в столице минимум до конца недели.

В Петербурге температура воздуха в выходные превысила рекордные показатели. 21 июня в северной столице ожидается плюс 32-34 градуса тепла. Между тем, в стране растет число подтвержденных случаев заражения коронавирусом: за последние сутки этот показатель увеличился более чем на 17 тыс.