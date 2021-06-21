Роспотребнадзор опасается резкого роста кишечных инфекций из-за загрязнения моря в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор считает купание в морской воде в районе Большой Ялты небезопасным после непогоды, которая привела к подтоплениям, и опасается резкого роста случаев кишечных инфекций. Об этом сообщила в понедельник журналистам главный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

"Купание на территории Большой Ялты запрещено. Управлением выданы соответствующие предписания в органы власти, и на пляжах установлены запреты купания. Купание в море сегодня небезопасно. Лабораториями увеличено количество точек отбора морской воды, в том числе на холеру. К сожалению, ситуация такова, что мы боимся резкого развития эпидемических осложнений кишечными инфекциями", - сказала Пеньковская.

Главный санитарный врач Крыма добавила, что "с министерством здравоохранения и со здравоохранением Ялты проработаны вопросы маршрутизации больных кишечными инфекциями на случай осложнения эпидемической ситуации". "Делается все, чтобы эти риски были минимизированы и чтобы не допустить развития эпидемических осложнений. В зону подтопления выдвинут СПЭБ Роспотребнадзора (мобильная лаборатория на базе автошасси), сегодня он работает в зоне подтопления и также проводит комплекс лабораторных исследований по заданию службы", - отметила Пеньковская.