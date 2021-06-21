Роспотребнадзор рекомендовал использовать для питья в Ялте бутилированную воду

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендовал использовать для питья на территории Большой Ялты только бутилированную воду, над качеством водопроводной усилен лабораторный контроль. Об этом сообщила в понедельник журналистам главный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

По данным "Водоканала ЮБК", водоснабжение Большой Ялты восстановлено на 90%. Вода подается по мере наполнения резервуаров.

"На сегодняшний день по предложению Роспотребнадзора федеральным бюджетным учреждением "Центром гигиены и эпидемиологии" усилен лабораторный контроль за подаваемой водой. Вода, которая подается в сети, может быть использована только, как техническая. Для питьевой цели и для приготовления пищи может быть использована только бутилированная вода", - сказала Пеньковская.

Она отметила, что администрацией Ялты организован подвоз пригодной для питья воды.