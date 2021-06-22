Кремль опубликует статью Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Статья президента России Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны будет опубликована во вторник, в День памяти и скорби.

Как обещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, материал опубликуют на сайте главы государства на русском, немецком и других языках. При этом представитель Кремля отказался говорить о содержании статьи, призвав не забегать вперед. Песков подчеркивал, что 22 июня, День памяти и скорби, - святой день для любого человека, который живет на пространстве бывшего СССР.

Он также обращал внимание на то, что публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, "была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР". По мнению представителя Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян.

В 2020 году Путин написал статью "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", которая 18 июня была опубликована в журнале National Interest ("Нэшнл интерест") на английском языке, а 19 июня - на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском. В ней глава российского государства не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне. Часть публикации он посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В 2007 году был принят закон о включении в перечень памятных дат Дня памяти и скорби (22 июня).