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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Ситуацию в районе Ялты, где дома уходили под воду, взяли под контроль

Мэр Ялты Янина Павленко отметила, что есть часть домов, которые вызывают опасения с точки зрения безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Ситуация в районе Васильевка, где в понедельник из-за сильного потока несколько домов ушли под воду, взята под контроль. Об этом сообщила ТАСС во вторник мэр Ялты Янина Павленко.

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"В Васильевке подтоплены 10 домов, вода продолжает идти. Там сооружена плотина. Ситуация в целом под контролем, люди эвакуированы", - сказала Павленко, уточнив, что дома обесточены.

Она добавила, что также есть часть домов, которые вызывают опасения с точки зрения безопасности.

"С завтрашнего дня уже начинает работать комиссия для определения пригодности зданий для дальнейшего проживания людей. Люди, к сожалению, в большинстве случаев не хотят покидать свои дома и продолжают оставаться там, несмотря на наши призывы об эвакуации. У нас есть большие опасения. Здания домов, которые обмывались водой более трех дней, полностью подтапливались водой и находились в эпицентре потока воды. Конечно, эти здания вызывают опасения", - пояснила собеседница.

Циклон над Крымом с ночи 17 июня стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 49. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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