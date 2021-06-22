Ситуацию в районе Ялты, где дома уходили под воду, взяли под контроль

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Ситуация в районе Васильевка, где в понедельник из-за сильного потока несколько домов ушли под воду, взята под контроль. Об этом сообщила ТАСС во вторник мэр Ялты Янина Павленко.

"В Васильевке подтоплены 10 домов, вода продолжает идти. Там сооружена плотина. Ситуация в целом под контролем, люди эвакуированы", - сказала Павленко, уточнив, что дома обесточены.

Она добавила, что также есть часть домов, которые вызывают опасения с точки зрения безопасности.

"С завтрашнего дня уже начинает работать комиссия для определения пригодности зданий для дальнейшего проживания людей. Люди, к сожалению, в большинстве случаев не хотят покидать свои дома и продолжают оставаться там, несмотря на наши призывы об эвакуации. У нас есть большие опасения. Здания домов, которые обмывались водой более трех дней, полностью подтапливались водой и находились в эпицентре потока воды. Конечно, эти здания вызывают опасения", - пояснила собеседница.

Циклон над Крымом с ночи 17 июня стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 49. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.