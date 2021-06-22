В Центре им. Гамалеи заявили, что "Спутник V" не содержит абортивный материал

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Спутник V" не содержит абортивный материал. Об этом сообщил во вторник руководитель лаборатории разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире YouTube-канала " Соловьев Live" .

"В вакцине ["Спутник V"] не содержится абортивный материал <...> Для того, чтобы производить эту вакцину, используются клетки человека, которые культивируются в больших ферментерах, биореакторах", - сказал он.

По его словам, накопления вируса в организме не идет. "Организм полностью употребляет эту вакцину, не оставляя ничего ни в своем геноме, ни, соответственно, нигде не запасает, потому что все белки и нуклеиновые кислоты, доставленные вместе с вакциной, безусловно, разрушаются до элементарных молекул и после утилизируются", - добавил Гущин.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами свыше 60 стран, общее население которых достигает 3 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. ЕМА 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V".