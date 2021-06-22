Врачи рассказали о состоянии главы Кисловодска, находящегося в коме

ПЯТИГОРСК, 22 июня. /ТАСС/. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии главы города-курорта Кисловодска (Ставропольский край) Александра Курбатова, который 12 июня получил тяжелую травму головы после падения с электросамоката. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Врачи наблюдают положительную динамику", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Курбатов продолжает находиться в искусственной коме. Другие подробности не сообщаются.

Как сообщалось, 12 июня в Кисловодске Курбатов упал с электросамоката и получил тяжелую травму головы. В реанимацию мэра доставили без сознания, хирурги провели срочное оперативное вмешательство. После стабилизации состояния было принято решение о переводе Курбатова на лечение в Москву. Первый замглавы администрации Кисловодска Вячеслав Сергиенко 17 июня назначен исполняющим обязанности главы муниципалитета в период лечения мэра.