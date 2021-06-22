Власти Москвы считают, что вводить локдаун нужно только в крайнем случае

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Решение о локдауне нужно принимать только в крайнем случае, так как полное закрытие города может негативно повлиять на экономику. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия-24" .

"С точки зрения эпидемиологии, самый эффективный способ борьбы с пандемией - это локдаун. Тотальное закрытие всегда через две-три недели дает резкое снижение заболеваемости. Но это очень сложное и болезненное решение, которое наносит колоссальный удар по экономике города. Принимать его надо только в крайнем случае", - сказала Ракова.

По ее словам, весной прошлого года у властей не было выбора, так как система здравоохранения не справилась и "ушла в коллапс". Сейчас в городе несколько другая ситуация - уровень заболеваемости беспрецедентный, но в городе есть вакцина от коронавируса.

Как отметила заммэра, несмотря на колоссальное напряжение система здравоохранения справляется со всеми поставленными задачами.

"Принятые меры, мы очень надеемся, помогут снизить нагрузку с системы здравоохранения, а также позволят нам сохранить бизнес и экономику города. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы будем принимать адекватные ей меры", - подчеркнула Ракова.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 300 709 случаев заражения, из них 6 555 за последние сутки. Выздоровели 1 123 295 человек, умерли 21 598.