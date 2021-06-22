Не прошедшие вакцинацию от COVID-19 чиновники Ленобласти перейдут на удаленку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Чиновники администрации Ленинградской области, которые не пройдут вакцинацию от новой коронавирусной инфекции или не предоставят справку о наличии антител, перейдут на дистанционную работу, что скажется на их премии. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Распоряжением [губернатора Ленинградской области] Александра Дрозденко с 1 июля все чиновники областной администрации, которые не пройдут вакцинацию от COVID-19 или не представят документы, что у них есть антитела к коронавирусу или же медицинские противопоказания к вакцинации, отправляются на дистанционную работу, что автоматически скажется на их премии", - говорится в сообщении.

Ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий жителей. Согласно постановлению, к сентябрю 2021 года руководители государственных и муниципальных учреждений, индивидуальные предприниматели в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли и транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат, должны обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 у не менее 80% работников, сотрудников с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации.

К 1 сентября вакцинацию от коронавируса в регионе должны пройти не менее 80% государственных гражданских и муниципальных служащих. В случае обострения эпидемиологической ситуации в регионе, в соответствии с постановлением главного санитарного врача Ленинградской области, с 1 сентября этого года при наличии менее чем у 80% работников организаций документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, им запрещается осуществлять свою деятельность. В частности, речь идет о заведениях общепита, салонах красоты, парикмахерских, детских развлекательных центрах, музеях и ряде других организаций.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 47 476 человек, выздоровел 44 261, умерли 1 672. За минувшие сутки в регионе выявили 127 случаев заражения.