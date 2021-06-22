Учреждениям культуры Ленобласти направили рекомендации о вакцинации штата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Настоятельные рекомендации о необходимости вакцинации от коронавируса сотрудников направили в учреждения культуры Ленинградской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства региона со ссылкой на зампредседателя правительства Ленобласти по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Владимира Цоя.

"Культурные объекты Ленобласти переживают настоящий туристический бум: за последнюю неделю по билетам музей Выборгского замка посетили 9 тыс. человек, Старую Ладогу - 8,5 тыс. человек, парк Монрепо - 12 тыс. посетителей. В этих условиях всем учреждениям культуры направлены настоятельные рекомендации о необходимости вакцинирования сотрудников. К сожалению, при выявлении заболевших СOVID-19 среди персонала музеев и досуговых учреждений мы будем вынуждены приостанавливать их работу", - привели слова Цоя в пресс-службе.

Зампредседателя правительства региона добавил, что он "крайне заинтересован как в защите здоровья работников сферы культуры и туризма, так и в эффективной работе учреждений в период повышенного спроса". По приведенным в сообщении данным, сейчас доля сотрудников музеев Ленинградской области, прошедших вакцинацию, составляет 40%.

В числе учреждений, которых в ближайшее время коснется приостановка работы, - Выборгский замок. "С 23 июня по 7 июля помещения Выборгского замка будут закрыты для посещения - заболевание коронавирусной инфекцией подтверждено у нескольких смотрителей музея", - процитировали Цоя в пресс-службе. При этом посещение территории Замкового острова ограничивать не планируется.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 47 476 человек, выздоровел 44 261, умерли 1 672. За минувшие сутки в регионе выявили 127 случаев заражения.