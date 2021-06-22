В Алупке предотвратили разлив реки, которая могла затопить дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Разлив реки, грозивший новыми подтоплениями жилых домов, предотвратили во вторник в Алупке под Ялтой, сообщила на своей странице в Facebook глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"Сегодня в Алупке удалось не допустить разлива реки - она вышла из берегов в районе улицы Изергина и Севастопольского шоссе и могла затопить дома", - сообщила Павленко.

Она также написала, что "еще вспыхивают локальные проблемы, которые молниеносно гасят сотрудники МЧС и военные". "Работают и в Кореизе - чистят улицы, отводят воду, где это требуется. Спокойно и на Кривошты, где 19 июня [я] была с главой Крыма. Улица, напомню, пострадала от мощнейшего удара стихии", - добавила мэр.